Un Israélien résidant près de Tel Aviv inculpé pour collaboration avec l'Iran

Un habitant de Ramat Gan du nom d'Eden Debs, âgé d'une trentaine d'années, a été inculpé ce lundi pour avoir entretenu des contacts avec un agent iranien, révélant une nouvelle tentative présumée de Téhéran d'infiltrer le territoire israélien.

Selon l'acte d'accusation déposé par le procureur du district du Centre, l'homme aurait collaboré avec un agent iranien pendant quatre mois, de juin à août 2024. Les communications se seraient déroulées via la plateforme de messagerie Telegram. L'accusé aurait entrepris diverses actions pour le compte de son contact iranien, notamment l'impression et l'affichage de posters encourageant un coup d'État militaire en Israël. Il aurait également contribué à la promotion d'un groupe Telegram nommé "L'Armée populaire", dont l'objectif présumé était de recruter d'autres citoyens israéliens pour des activités similaires. Pour ses services, Eden Debs aurait reçu des paiements en cryptomonnaies, totalisant environ 12 000 dollars.

L'acte d'accusation révèle également que l'agent iranien aurait demandé à l'Israélien d'acquérir du matériel spécifique, tel qu'un téléphone dédié, une carte SIM, une perruque, des gants et un chapeau, suggérant une préparation pour des activités clandestines plus poussées. En parallèle de ces accusations d'espionnage, Eden Debs fait également face à des charges de possession de drogues, notamment de MDMA et de cocaïne, non destinées à un usage personnel.

Le parquet a requis la détention de l'accusé jusqu'à la fin de la procédure judiciaire, soulignant la gravité des actes présumés, en particulier dans le contexte actuel de guerre et de tensions accrues avec Téhéran. "La dangerosité du mis en cause est intensifiée par le fait que ses actions ont été menées en pleine guerre, avec tout ce que cela implique", a déclaré le procureur.