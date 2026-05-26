Un mort dans l’explosion d’une voiture à Afula et une femme retrouvée morte à Haïfa

Un homme a été tué mardi matin dans l’explosion d’une voiture à Afula, dans le nord d’Israël. Quelques heures plus tard, une femme d’environ 50 ans a été retrouvée morte dans un appartement à Haïfa, dans une affaire traitée comme un homicide présumé.

Le Magen David Adom a indiqué avoir reçu un signalement à 8h40 concernant un véhicule qui venait d’exploser à Afula. Les secouristes dépêchés sur place ont retrouvé un homme d’une trentaine d’années inconscient, souffrant de blessures graves sur l’ensemble du corps.

Les équipes médicales ont tenté de le réanimer pendant son évacuation vers le centre médical HaEmek, mais son décès a finalement été prononcé.

La police est arrivée sur les lieux et a ouvert une enquête. Les pompiers ont, de leur côté, maîtrisé l’incendie provoqué par l’explosion afin d’éviter qu’il ne se propage aux habitations voisines.

Selon les premiers éléments, les enquêteurs privilégient une piste criminelle et ne soupçonnent pas de motivation nationaliste.

À Haïfa, la police enquête également sur la mort d’une femme retrouvée sans vie dans un appartement. Trois habitants de la ville ont été arrêtés, soupçonnés d’être impliqués dans sa mort. Le mari de la victime ferait partie des suspects interpellés.

Le corps de la femme a été transféré à l’institut médico-légal d’Abu Kabir afin de déterminer les causes exactes du décès.