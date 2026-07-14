Un nouveau poste de police va être construit à Jérusalem-Est près de la Vieille Ville

Le gouvernement israélien devrait approuver mardi la création d’un nouveau complexe de police à Jérusalem-Est, le premier construit dans cette partie de la ville depuis plus de dix ans.

Le projet, présenté par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, vise à renforcer le déploiement de la police israélienne et des gardes-frontières à proximité de la Vieille Ville.

Le bâtiment de trois étages sera installé à Beit Alhanan, près de l’intersection de la rue Hagay et de la porte de Fer, dans le quartier musulman. Bien que le site relève du district de David de la police de Jérusalem, il sera principalement occupé par des agents de la police des frontières.

Le ministère de la Sécurité nationale consacrera 28 millions de shekels au projet sur quatre ans : 4 millions en 2026, 10 millions en 2027, 10 millions en 2028 et 4 millions en 2029.

Itamar Ben Gvir a salué une « excellente nouvelle pour les habitants de Jérusalem », affirmant que ce nouveau poste permettrait de renforcer la sécurité et la présence de l’État dans l’est de la ville.