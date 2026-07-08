Le parti d'Itamar Ben Gvir veut relancer des localités juives dans le nord de Gaza

Le parti Otzma Yehudit entend promouvoir la réimplantation de localités juives dans le nord de la bande de Gaza avant les prochaines élections. Ses députés ont tenu une réunion de travail avec les dirigeants du mouvement Nachala, coprésidé par Daniella Weiss et Zvi Elimelech Sharbaf, ainsi qu’avec des représentants des noyaux d’implantation "Gaza Vanguard" et Nahal-Sderot.

Au cours de la rencontre, les responsables de Nachala ont présenté les activités menées par les groupes de peuplement depuis le massacre du 7 octobre, ainsi que leurs plans concrets pour rétablir les localités de Nisanit, Elei Sinai et Dugit, situées dans le nord de la bande de Gaza, avant le prochain scrutin.

Parmi les participants figurait Itzik Fitoussi, père endeuillé et président du Forum de l’héroïsme. Son fils Yishai a été tué en combattant pour défendre le kibboutz Nahal Oz lors du massacre de Simhat Torah. Fitoussi a indiqué faire partie intégrante des groupes de réimplantation et a évoqué son souhait de voir naître une nouvelle communauté dans le nord de Gaza, baptisée "Garin Yishai", en mémoire de son fils.

Les représentants du mouvement Nachala ont souligné que, dans le prolongement de récentes déclarations du ministre de la Défense, l’objectif était désormais d’œuvrer au rétablissement de Nisanit, Dugit et Elei Sinai avant la prochaine campagne électorale, comme première étape vers un retour de localités juives dans la région.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a apporté son plein soutien à cette initiative. "Le mouvement Nachala nous enseigne la détermination et le dévouement. Otzma Yehudit soutient cela à 100 %, et nous agirons pour faire avancer cette question au cabinet de sécurité", a-t-il déclaré. Il a affirmé espérer voir Nisanit et Dugit rétablies "dès cette année, avant les élections", ajoutant que son parti ne se contenterait pas de restaurer uniquement ce qui existait autrefois dans le Gush Katif.

Ben Gvir a également présenté le renforcement des localités juives et l’encouragement à l’émigration des Gazaouis comme deux objectifs majeurs. "Vous chasserez les habitants du pays : c’est ce que nous savons, et avec l’aide de Dieu nous agirons pour y parvenir", a-t-il affirmé.

Daniella Weiss a, de son côté, estimé que le retour de la droite au pouvoir en 1977 avait montré le rôle central du mouvement d’implantation dans les victoires politiques. Selon elle, "la voie vers une victoire de la droite aux élections passe par l’implantation", qu’elle décrit comme une démarche susceptible de renforcer le moral national et de conduire à la victoire.