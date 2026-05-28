L’UE confirme des sanctions contre des résidents juifs en Judée-Samarie

L’Union européenne a confirmé jeudi l’adoption de sanctions visant plusieurs organisations et personnes juives accusées de violences contre des Palestiniens en Judée-Samarie.

Quatre entités et trois personnes ont été sanctionnées pour des « abus sérieux et systématiques », selon un communiqué du Conseil de l’UE représentant les États membres. Cette décision fait suite à un accord politique conclu en mai par les ministres européens des Affaires étrangères.

Parmi les personnes visées figurent Daniella Weiss et le mouvement Nachala Settlement Movement, accusés d’avoir encouragé des actes de violence ayant conduit au « déplacement forcé » de Palestiniens.

L’ONG israélienne Regavim et son directeur Meir Deutsch ont également été sanctionnés pour leur rôle présumé dans des campagnes de démolition de constructions palestiniennes en Judée-Samarie.

L’UE vise aussi l’organisation Hashomer Yosh, son ancien dirigeant Avichai Suissa ainsi que l’association Amana.

Ces sanctions prévoient notamment un gel des avoirs dans l’Union européenne ainsi qu’une interdiction d’entrée sur le territoire européen.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait dénoncé dès le mois de mai « la faillite morale » de l’Union européenne, accusant Bruxelles d’établir « un faux parallélisme entre les citoyens israéliens et les terroristes du Hamas ».

L’adoption de ces mesures avait été bloquée durant plusieurs mois par un veto de la Hongrie de Viktor Orbán.