"Union antisémite": Itamar Ben Gvir fustige les sanctions européennes contre des habitants de Judée-Samarie

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a fustigé lundi l’Union européenne après l’annonce de sanctions visant plusieurs organisations et habitants juifs de Judée-Samarie accusés de soutenir les implantations.

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Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Ben Gvir a qualifié l’Union européenne d’« antisémite » et dénoncé une décision qu’il considère comme une attaque politique contre les Israéliens vivant en Judée-Samarie.

« Attendre de cette union antisémite une décision morale, c’est comme attendre que le soleil se lève à l’ouest », a-t-il écrit.

Le ministre israélien accuse Bruxelles de chercher à « lier les mains » de ceux qui, selon lui, défendent les citoyens israéliens face au terrorisme.

Ces déclarations interviennent après l’annonce par l’Union européenne de sanctions visant simultanément plusieurs responsables du Hamas et des organisations israéliennes liées aux implantations en Cisjordanie.

Itamar Ben Gvir a également appelé le ministre israélien de la Justice Yariv Levin à soutenir une proposition de loi destinée à empêcher les banques israéliennes d’appliquer les sanctions européennes.

Le texte, porté par la députée Limor Son Har-Melech, viserait à protéger les personnes visées par les mesures européennes.

Ben Gvir a par ailleurs exhorté le ministère israélien des Affaires étrangères à répondre « de manière claire et ferme » à ce qu’il décrit comme « une persécution politique » contre des citoyens israéliens.

« Les localités juives ne reculeront pas », a-t-il affirmé. « Nous continuerons à construire, planter, protéger et nous installer sur toute la terre d’Israël. »