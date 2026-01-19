Un Palestinien écope de quatre mois de prison pour avoir craché sur une officier de Tsahal dans un bus

Le tribunal de première instance de Tel-Aviv a condamné jeudi Ahmad Muhammad, 25 ans, originaire de la ville de Hawara relevant de l’Autorité palestinienne, à quatre mois de prison ferme pour avoir craché sur une officier de Tsahal à bord d’un bus public. Les faits se sont produits en mai dernier à Ramat Gan, en pleine période de guerre.

Selon le site Walla, l’homme a été reconnu coupable dans le cadre d’un accord de plaidoyer pour agression sur une officier de l’armée israélienne et présence illégale sur le territoire israélien. En prononçant la peine, la juge a insisté sur la gravité particulière de l’acte, commis à l’encontre d’une militaire en uniforme et dans un contexte sécuritaire sensible.

L’incident s’est déroulé sur la ligne de bus 161. L’officier, alors en service actif de réserve, s’était assise à proximité d’Ahmad Muhammad, qui écoutait de la musique à un volume élevé. Incommodée, elle avait changé de place sans provoquer d’échange. Peu avant l’arrêt où elle devait descendre, l’homme s’est approché d’elle par-derrière et lui a craché au visage, avant de prendre la fuite dès l’ouverture des portes. Aucun passager ni le chauffeur n’est intervenu.

L’officier a immédiatement déposé plainte. Des images de vidéosurveillance du bus ont permis de confirmer les faits. Ahmad Muhammad a regagné l’Autorité palestinienne après l’agression, avant de se rendre aux autorités israéliennes le soir même.

Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a condamné l’agression et s’est entretenu avec l’officier, lui apportant son soutien. « Une attaque contre un officier en uniforme est une ligne rouge et constitue une attaque contre toute l’armée israélienne », a-t-il déclaré, appelant à une réponse ferme des autorités judiciaires.

L’officier a souligné que cet acte allait bien au-delà d’une humiliation personnelle. « Ce crachat n’était pas seulement dirigé contre moi, mais contre l’uniforme et ce qu’il représente : l’État d’Israël », a-t-elle affirmé, insistant sur l’importance de la dissuasion et de la responsabilité pénale.

Elle a enfin indiqué qu’elle poursuivrait son service de réserve aussi longtemps que nécessaire, soulignant que les soldats doivent pouvoir porter leur uniforme avec fierté et, surtout, en sécurité.