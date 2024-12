Un père endeuillé porte plainte contre Moshe Ya'alon pour "atteinte à la sécurité de l'État"

L'avocat Itzik Bonzel, père du sergent-chef Amit Bonzel tombé au combat à Gaza, a déposé dimanche une plainte auprès de la police israélienne contre l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense Moshe Ya'alon, suite à ses déclarations concernant les actions de Tsahal à Gaza. Ya'alon avait affirmé lors d'une interview sur Democrat TV que les soldats israéliens se livraient à un "nettoyage ethnique" à Gaza, les accusant de facto de génocide. Malgré les tentatives des journalistes de le faire revenir sur ces accusations lors d'interviews données dimanche matin, l'ancien ministre a maintenu sa position.

"La haine de Ya'alon pour Netanyahou l'a rendu fou, mais c'est son problème. Notre problème est que ses propos constituent une incitation et une atteinte à la sécurité de l'État", a déclaré Bonzel, soulignant que les chaînes de télévision arabes utilisent déjà les déclarations de Ya'alon comme "preuve" d'un génocide perpétré par Tsahal à Gaza.

"Les déclarations de Ya'alon mettent en danger nos héroïques soldats, constituent une incitation contre l'État et portent directement atteinte à la sécurité nationale", a ajouté le père endeuillé.

Bonzel attend désormais que la police et le Shin Bet (Service de sécurité intérieure) démontrent que l'application de la loi n'est pas sélective : "J'attends qu'ils prouvent au peuple d'Israël qu'ils n'ont pas l'intention de cibler uniquement les militants de droite, mais aussi d'arrêter et d'interroger des personnes comme Ya'alon, [Ehud] Barak et d'autres." Il a appelé la police à convoquer immédiatement Ya'alon pour interrogatoire et à le maintenir en détention jusqu'à la fin des procédures judiciaires.