Un soldat originaire de Yitzhar tué dans les combats à Gaza

Le soldat Shneor Zalman Cohen, 20 ans, a été tué lors des combats dans la bande de Gaza. Originaire de la localité de Yitzhar en Judée-Samarie, il est le 25e habitant de la région à tomber depuis le début de la guerre.

Membre de la brigade Givati, le jeune homme était issu d'une famille Habad de longue date à Yitzhar. Il laisse dans le deuil ses parents Zeev et Dina, ainsi que huit frères et sœurs. Avant son service militaire, il avait étudié à la yeshiva de Mitzpe Yitzhar et s'était porté volontaire pour la défense territoriale.

"Shneor était une personne dotée d'une grâce intérieure rayonnante, à la fois érudit en Torah et combattant talentueux", a déclaré Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, évoquant aussi l'engagement pionnier de sa famille, notamment lors de la seconde Intifada. "Son père s'est porté volontaire pour la défense territoriale depuis le 7 octobre", a-t-il ajouté.