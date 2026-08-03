Un survivant du 7 octobre se suicide sur la tombe de sa compagne assassinée par le Hamas

Près de trois ans après l'attaque du festival Nova, un nouveau drame bouleverse Israël. Bar Asraf, survivant du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, s'est suicidé samedi au cimetière d'Elkana, où repose sa compagne Liron Barda, assassinée lors de l'attaque terroriste.

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Âgée de 26 ans, Liron Barda travaillait comme serveuse sur le site du festival. Selon les témoignages de ses proches, elle avait choisi de rester auprès des blessés lorsque les terroristes ont attaqué, refusant de fuir malgré les appels de sa famille.

Après sa disparition, Bar Asraf était resté très proche de la famille de Liron, se rendant régulièrement auprès de ses parents et participant aux commémorations en sa mémoire.

Ce drame met une nouvelle fois en lumière les profondes séquelles psychologiques laissées par les attaques du 7 octobre. Les survivants du festival Nova, ainsi que les familles des victimes et des otages, continuent de faire face à des traumatismes durables, malgré les dispositifs d'accompagnement mis en place.

Depuis le massacre, au cours duquel 378 personnes ont été assassinées sur le site du festival, les professionnels de la santé mentale alertent régulièrement sur les conséquences psychologiques à long terme pour les rescapés.