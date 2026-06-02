Un terroriste lié à la détention de la dépouille d’Oron Shaul bientôt inculpé

Après plusieurs mois d’enquête conjointe menés par l’unité Lahav 433 de la police israélienne et le Shin Bet, un acte d’accusation doit être déposé cette semaine contre le terroriste qui détenait la dépouille du sergent-chef Oron Shaul.

La famille du soldat a été informée de cette avancée judiciaire. La majorité des détails de l’affaire demeurent toutefois soumis à une ordonnance de non-publication imposée par la justice israélienne.

Oron Shaul, soldat de la brigade Golani, avait été tué lors de l’opération « Bordure protectrice » à Gaza en juillet 2014. Sa dépouille avait été capturée par le Hamas après l’attaque d’un véhicule blindé israélien dans le quartier de Shuja'iyya, au cours de laquelle plusieurs soldats avaient perdu la vie.

Pendant plus de dix ans, le Hamas a conservé sa dépouille dans la bande de Gaza.

En janvier 2025, Tsahal et le Shin Bet avaient annoncé avoir récupéré le corps d’Oron Shaul lors d’une opération secrète menée dans l’enclave palestinienne. L’opération avait été rendue possible grâce à des renseignements ayant conduit à l’arrestation d’un individu clé dont l’interrogatoire avait permis de localiser précisément la dépouille.

La récupération du corps avait été effectuée le 18 janvier 2025, à la veille de l’entrée en vigueur du second accord sur les otages.

L’affaire revêt une forte dimension symbolique en Israël. Pendant des années, la mère d’Oron Shaul, Zehava Shaul, a mené une campagne publique pour obtenir le retour de son fils. Son père, Herzl Shaul, est décédé en 2016 sans avoir pu assister au rapatriement de la dépouille.