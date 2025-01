Une ancienne haute fonctionnaire du parquet israélien appelle à la peine de mort pour les terroristes du 7 octobre

L'avocate Moran Guez, anciennement responsable des dossiers de sécurité au parquet du district sud d'Israël, s'est exprimée ce lundi sur la chaîne publique israélienne Kan, où elle a défendu la nécessité d'appliquer la peine capitale à l'ensemble des terroristes impliqués dans les massacres du 7 octobre.

"Plus nous tardons à déposer les actes d'accusation, plus cela joue en notre défaveur, particulièrement aux yeux de l'opinion publique internationale", a-t-elle déclaré, précisant que "cela dépend de la conseillère juridique du gouvernement et du procureur général".

Chaim Goldberg/Flash90

Membre de l'équipe 0710 chargée de préparer les actes d'accusation contre les terroristes ayant participé au 7 octobre, Moran Guez affirme que les retards sont dus au fait que "l'on se préoccupe davantage des problèmes juridiques que de l'adoption rapide d'amendements législatifs qui apporteraient une solution". Elle ajoute que "l'enquête ne se terminera jamais tant que Tsahal sera sur place".

Selon elle, les discussions juridiques en cours n'impliquent que "très peu" le niveau politique. Plusieurs charges passibles de la peine de mort ont été identifiées. Cependant, elle révèle que "certains hauts responsables du système judiciaire craignent qu'une inculpation avec peine de mort puisse mettre en danger les otages, car cela pourrait conduire à leur exécution en représailles".

L'ancienne responsable souligne également que, parmi l'équipe chargée des actes d'accusation, "certains ont catégoriquement affirmé que si la peine de mort n'était pas envisagée, ils refuseraient de participer à la gestion du dossier". Elle a par ailleurs déclaré que "les 4 000 habitants de Gaza qui sont entrés avec 1 500 terroristes ont significativement contribué à empêcher les forces de sécurité de secourir les civils qui appelaient à l'aide. Pour moi, ils sont tous des meurtriers".