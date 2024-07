"Une bande de messianiques va entraîner l'État d'Israël dans une troisième guerre mondiale" : des députés israéliens ne cachent plus leur colère contre Ben Gvir

Après que le député Itamar Ben Gvir a annoncé avoir "prié sur le Mont du Temple pour une révision du statu quo" qui prévaut sur ce lieu saint pour les deux religions (aussi appelé Esplanade des Mosquées), le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel a rappelé que "l'interdiction de prier sur le Mont du Temple est la position de tous les grands rabbins d'Israël à travers les générations."

Yonatan Sindel / Flash90

Le député Moshe Gafni a ajouté sur son compte X : "Monter sur le Mont du Temple est strictement interdit et passible de retranchement. J'exige du Premier ministre qu'il n'autorise aucun changement du statu quo sur le Mont du Temple, et si des changements doivent être faits, alors il faut fermer le Mont du Temple aux Juifs."

Miriam Alster/FLASH90

Le député Mickey Levy, ancien commandant du district de Jérusalem dans la police, a lui déclaré à la Knesset : "Une bande de fous, de messianiques, va entraîner l'État d'Israël dans une nouvelle guerre. Vous n'êtes pas normaux, c'est de là que partira la Troisième Guerre mondiale. C'est un danger réel pour le peuple et l'État d'Israël."

Plus tôt dans la journée, le ministre Ben-Gvir avait affirmé lors dune conférence : "Je suis décisionnaire politique et je décide que la prière juive est autorisée sur le Mont du Temple". "Il y a un pyromane au sein du gouvernement israélien qui tente de mettre le feu au Moyen-Orient. Je m'oppose à toute négociation visant à le faire entrer dans le cabinet de guerre, cela lui permettrait de mettre en œuvre ses plans", a réagi le ministre de la Défense Yoav Gallant sur X. Si Benjamin Netanyahou a publiquement déclaré plusieurs fois qu'il n'avait aucunement l'intention de modifier le statu quo de ce lieu saint à la fois pour les Juifs et pour les Musulmans, Itamar Ben Gvir continue d'y multiplier les provocations. Le 22 juillet, il avait ainsi affirmé "y avoir prié pour que les otages rentrent" mais aussi pour que Netanyahou "résiste à la pression" et ne signe pas un accord avec le Hamas. Itamar Ben Gvir a répliqué et a qualifié le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef du parti Shas Aryeh Deri de "gauchistes" qui sapent la sécurité nationale. Cela fait suite à leur opposition à son inclusion dans un organe décisionnel de haut niveau proposé pour gérer la guerre à Gaza. Ben Gvir a tweeté que Gallant et Deri représentent une "conception de sécurité" défectueuse qui croit en la retenue dans le nord et l'hésitation dans le sud. Il les a accusés de "rechercher un accord imprudent et la fin de la guerre".

La politique d'Israël "consistant à maintenir le statu quo sur le mont du Temple n'a pas changé et ne changera pas", a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou.