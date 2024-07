Une découverte archéologique majeure à Jérusalem révèle un ancien système de défense

Après 150 ans de recherches, des archéologues ont mis au jour l'un des ouvrages de fortification les plus impressionnants de l'ancienne Jérusalem. Cette découverte spectaculaire, faite dans la Cité de David, apporte un nouvel éclairage sur les défenses de la ville à l'époque des rois bibliques.

Une équipe composée de chercheurs de l'Autorité des Antiquités d'Israël et de l'Université de Tel-Aviv a découvert un énorme fossé de fortification mesurant au moins 9 mètres de profondeur et 30 mètres de large. Ce fossé monumental servait à protéger la ville haute, où se trouvaient le temple et le palais royal, en la séparant de la ville basse.

Le professeur Yuval Gadot et le Dr Yiftah Shalev, directeurs des fouilles, expliquent que ce fossé était probablement en usage il y a près de 3000 ans, à partir du règne du roi Josias. "Cette structure imposante témoigne de la puissance des dirigeants de Jérusalem à cette époque", soulignent-ils.

La création de ce fossé a nécessité une excavation massive de la roche, créant des falaises verticales infranchissables de chaque côté. Cette prouesse d'ingénierie ancienne démontre les capacités techniques impressionnantes des bâtisseurs de l'époque.

Cette découverte résout une énigme qui a intrigué les archéologues pendant un siècle et demi. Elle offre de nouvelles perspectives sur l'organisation urbaine de l'ancienne Jérusalem, révélant comment la ville était divisée entre une zone résidentielle au sud et une zone administrative au nord. Les résultats de ces fouilles seront présentés au public lors de la conférence "Expérience d'apprentissage de Jérusalem" qui se tiendra début août dans la Cité de David.