Une école maternelle souterraine ouvre à l'hôpital de Haïfa pour permettre aux parents de travailler pendant la guerre

Dans un contexte de tensions croissantes au nord d'Israël, l'hôpital Rambam de Haïfa a récemment inauguré une école maternelle d'urgence pouvant accueillir jusqu'à 450 enfants.

Située au deuxième sous-sol de l'hôpital fortifié, acette garderie d'urgence est le fruit d'une collaboration entre l'hôpital Rambam et la municipalité de Haïfa. Elle vise à permettre au personnel hospitalier, parents de jeunes enfants, de continuer à assurer leurs fonctions essentielles.

L'installation comprend dix salles de classe prééquipées, chacune dotée d'une aire de jeux, de zones de repos, et d'un large éventail d'activités ludiques et éducatives. Les enfants, âgés de 3 à 12 ans, bénéficient d'un environnement stimulant avec des télévisions diffusant des programmes adaptés, des tables de création artistique, des poupées, et divers jeux créatifs.

Service de communication de Rambam

Maya Benjamin, directrice du département social du service des ressources humaines de Rambam, souligne l'attention portée aux moindres détails : "Nous avons pensé à tout pour répondre aux besoins des employés de Rambam et de leurs enfants." Elle met en avant le recrutement, en partenariat avec la municipalité, d'un personnel multilingue parlant hébreu, russe, arabe et amharique, garantissant ainsi une communication optimale avec tous les enfants.

Cette structure d'accueil exceptionnelle mobilise quelque 200 membres du personnel pour encadrer les 400 à 450 enfants répartis dans les dix classes. Elle témoigne de la capacité d'adaptation rapide des institutions israéliennes face aux défis sécuritaires, assurant la continuité des services essentiels tout en préservant le bien-être des plus jeunes.

Il convient de noter que chaque classe de maternelle dispose d'une salle de jeux, de sièges de repos, de boîtes à jouets, de télévision avec des programmes connus et appréciés des enfants, des tables de création, des poupées, des rangements, des jeux créatifs et d'autres surprises.

Selon les propos de Maya Benjamin, directrice du département social du service des ressources humaines de Rambam : "Dès que nous avons reçu l'instruction d'ouvrir la garderie, nous avons pensé à chaque détail pour répondre à autant de besoins que possible des employés de Rambam et de leurs enfants. Par exemple, nous avons recruté avec la municipalité de Haïfa des assistantes parlant hébreu, russe, arabe et amharique. Il s'agit de 200 membres du personnel qui aideront de 400 à 450 enfants dans 10 classes."