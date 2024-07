Une enquête de l'armée israélienne révèle des failles dans le renseignement avant l'attaque du 7 octobre (média)

Une enquête interne menée par la Direction du renseignement militaire israélien (Aman) sur les événements entourant l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a révélé des manquements importants, selon une informations de la chaîne 12 israélienne.

Les conclusions préliminaires, présentées au chef d'état-major Herzi Halevi lors d'une réunion à huis clos, indiquent qu'il y avait suffisamment d'indices pour prévenir la catastrophe. Des sources proches de l'enquête affirment que les signes avant-coureurs auraient dû "allumer tous les voyants rouges" et que "nous avons mobilisé divers fronts dans le passé pour moins que ça". L'investigation a examiné les évaluations de la Division Gaza de Tsahal de 2019 jusqu'au 7 octobre, ainsi que des informations spécifiques concernant les 6 et 7 octobre.

Abed Rahim Kativ / Flash 90

Elle détaille "ce que chacun des différents éléments de Tsahal savait, quelles informations ils ont partagées entre eux, et quelles mesures ont été prises à la lumière de ce qu'ils avaient compris". La présentation de ces résultats a suscité une "profonde frustration" parmi ceux qui ont eu accès au dossier, estimant qu'il aurait été "possible de relier tous les points et d'empêcher cela". Le chef d'état-major pourrait maintenant demander une enquête plus approfondie au nouveau chef du renseignement militaire, Shlomi Binder, en raison de "tensions" avec le chef sortant du renseignement, Aharon Haliva, qui a annoncé sa démission en avril. Cependant, d'autres sources affirment que l'enquête est "très approfondie".