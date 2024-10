Une exposition pour montrer au monde les armes saisies au Hamas depuis le 7 octobre

Pour commémorer le premier anniversaire du massacre du 7 octobre, l'armée israélienne organise à partir d'aujourd'hui, dimanche, une exposition à Tzrifin. Cette exposition présente les armes saisies au Hamas lors du "Samedi noir" et des combats ultérieurs dans la bande de Gaza, dans le but de les montrer au monde.

Au cours de la semaine, l'exposition accueillera des diplomates, des représentants d'institutions de recherche internationales et des journalistes étrangers. Elle met en lumière les véhicules et l'équipement utilisés par les terroristes le 7 octobre, notamment des chars, des motos, des tracteurs, ainsi que divers outils et renseignements. On y trouve également un large éventail d'armes, incluant des missiles antichars, des lance-roquettes RPG, des missiles, des bombes, divers équipements de combat et des drones du Hamas.

Depuis le début de la guerre, l'unité chargée de la récupération du matériel ennemi a saisi environ 70 000 objets, dont près de 1 250 missiles antichars et RPG, ainsi que quelque 4 500 charges explosives.

L'exposition, organisée à Tzrifin par le département de la technologie et de la logistique, est supervisée par l'unité de récupération du butin. Cette unité, composée principalement de réservistes, est responsable de la collecte des équipements de combat présentés. Elle est également chargée de localiser, documenter et rassembler le matériel saisi sur tous les fronts de combat.