Une fillette de 7 ans meurt après une chute du quatrième étage à Tel-Aviv

Une fillette de 7 ans est décédée jeudi après avoir chuté du quatrième étage d’un immeuble situé rue David Tidhar, à Tel-Aviv.

Les secours du Magen David Adom sont intervenus sur place et ont trouvé l’enfant inconsciente, souffrant de graves blessures multiples. Elle a été évacuée dans un état critique vers l’hôpital Ichilov, où les médecins ont finalement prononcé son décès.

« La fillette était allongée au sol, inconsciente, avec de très graves blessures après une chute du quatrième étage. Nous lui avons prodigué des soins avant son transfert à l’hôpital », ont déclaré le secouriste Avi Raymond et le paramédical Yehuda Adri.

Par ailleurs, un nourrisson d’environ cinq mois a été retrouvé jeudi dans un état critique à Jérusalem.

Selon les secours, le bébé était inconscient, sans pouls ni respiration à l’arrivée des équipes médicales. Il a été transféré en urgence à l’hôpital Shaare Zedek.

« Nous nous battons pour sa vie », a déclaré le paramédical Boaz Elbaz.

Les circonstances exactes des deux drames n’ont pas été précisées.