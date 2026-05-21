L’ambassadeur israélien aux États-Unis sous le feu des critiques après ses propos sur J Street

Plus de 500 rabbins, chantres et responsables communautaires juifs ont signé une lettre demandant à l’ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter, de retirer ses propos qualifiant le lobby pro-israélien libéral J Street de « cancer au sein de la communauté juive ».

Selon le Jewish Telegraphic Agency, les signataires accusent Yechiel Leiter — proche de Benjamin Netanyahou — d’avoir utilisé un langage qui « déshumanise d’autres juifs » lors d’une intervention prononcée lundi à Washington.

Les auteurs du texte rappellent que « le judaïsme accepte le débat vigoureux », mais estiment que les désaccords doivent être exprimés avec « humanité, humilité et respect de la dignité de chaque juif ».

« À ce moment douloureux et profondément polarisé de la vie juive, les dirigeants des deux côtés de l’océan ont une responsabilité accrue : apaiser les tensions plutôt que les attiser », écrit encore la lettre, qui demande à l’ambassadeur israélien de « retirer ses propos et présenter des excuses publiques ».

Parmi les signataires figurent plusieurs personnalités influentes du judaïsme américain, dont le représentant démocrate Jerrold Nadler, d’anciens ambassadeurs américains en Israël ainsi que des responsables du judaïsme réformé.

Cette controverse intervient alors que J Street, principal lobby juif libéral pro-israélien aux États-Unis, s’est récemment opposé à la poursuite de l’aide militaire américaine à Israël, provoquant une rupture croissante avec une partie de la droite israélienne.

L’ancien ambassadeur israélien à Washington Michael Herzog a lui aussi attaqué J Street, affirmant que l’organisation ne pouvait plus être considérée comme « pro-israélienne ».