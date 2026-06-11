Une Israélienne secourue dans un marché de Qalqilya après être entrée en zone A

Les forces de l’Administration civile ont secouru mercredi soir une Israélienne juive dans un marché de Qalqilya, après qu’elle est entrée dans la ville située en zone A, un secteur de Judée-Samarie placé sous le contrôle civil et sécuritaire de l’Autorité palestinienne.

Selon les autorités, l’intervention a été déclenchée après le signalement de la présence d’une citoyenne israélienne dans la ville. Les forces de l’Administration civile ont estimé que sa présence constituait un risque immédiat pour sa sécurité et ont rapidement coordonné son extraction avec les forces de sécurité par l’intermédiaire des mécanismes de liaison existants.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que la femme s’était rendue à Qalqilya à bord de son véhicule personnel afin d’effectuer des achats dans un marché local. Après son évacuation, elle a été remise aux forces de sécurité israéliennes.

L’affaire a été transférée à la police du district de Judée-Samarie, qui a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de son entrée dans la ville.

Les responsables sécuritaires ont rappelé que l’entrée des citoyens israéliens en zone A est strictement interdite par la loi israélienne en raison des risques sécuritaires élevés. Ces secteurs sont placés sous le contrôle exclusif de l’Autorité palestinienne et les forces israéliennes y interviennent généralement uniquement dans le cadre d’opérations spécifiques.

Cet incident s’inscrit dans une série de cas similaires observés ces derniers mois. Il y a environ deux mois et demi, trois Israéliens avaient été secourus dans un restaurant de Qalqilya où ils s’étaient rendus pour dîner. Ils avaient ensuite été remis à la police.

D’autres opérations de secours ont également eu lieu récemment à Jéricho. Dans l’un des cas, une Israélienne avait été retrouvée errant dans la ville avant d’être évacuée. Quelques jours plus tôt, quatre citoyens juifs, dont trois titulaires d’une nationalité étrangère, avaient eux aussi été localisés puis extraits de la ville.

Les autorités israéliennes renouvellent régulièrement leurs appels à ne pas pénétrer dans les zones placées sous contrôle de l’Autorité palestinienne, soulignant que de tels déplacements peuvent mettre la vie des citoyens israéliens en danger.