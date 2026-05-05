Une pierre bimillénaire du Mur occidental restituée à son emplacement d’origine à Jérusalem

Une pierre vieille de près de 2 000 ans, pesant environ cinq tonnes et provenant du Mur occidental, a été restituée à son emplacement d’origine dans la vieille ville de Jérusalem, a annoncé la Fondation du patrimoine du Mur occidental. Cette pierre, qui s’était détachée du mur, était exposée de manière permanente au quartier général militaire de la Kirya, à Tel-Aviv.

« Les pierres du Mur occidental appartiennent au mur, et il était donc évident que cette pierre devait être replacée à son emplacement naturel aux côtés des autres pierres dans la vieille ville de Jérusalem », a déclaré le ministre de la Défense Israel Katz. « Chaque pierre porte l’histoire du peuple juif — des prières et de l’espoir, en passant par la destruction, jusqu’à la force et à la souveraineté retrouvée de l’État d’Israël. »

Vestige du Second Temple détruit par les Romains en 70 de notre ère, le Mur occidental constitue l’un des lieux les plus sacrés du judaïsme. Lors de cette destruction, plusieurs pierres s’étaient effondrées et ont été mises au jour lors de fouilles archéologiques menées dans la zone de l’esplanade. Certaines d’entre elles ont été exposées à travers le pays, notamment à la résidence présidentielle.

Depuis un an, la Fondation du patrimoine du Mur occidental militait pour le retour de ces pierres à leur site d’origine. « Les pierres du Mur occidental ne sont pas seulement des pierres ; elles portent l’âme du peuple juif, la douleur de l’exil et la joie du retour », a souligné le rabbin Shmuel Rabinowitz. « Même si l’on a tenté d’amener cette sainteté dans les centres de décision nationale, leur place naturelle est ici, dans leur foyer d’origine. »

Cette restitution s’inscrit dans une volonté de préserver l’authenticité historique et spirituelle de ce site emblématique, au cœur de l’identité juive.