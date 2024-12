Une rare lampe à huile de l'époque romaine découverte près du Mont des Oliviers à Jérusalem

Une découverte archéologique exceptionnelle vient d'être mise au jour près du Mont des Oliviers à Jérusalem : une lampe à huile en céramique datant de la période romaine tardive, remarquablement préservée et ornée de symboles judaïques, dont la menorah, l'encensoir et le loulav.

Vieille d'environ 1 700 ans, cette lampe à huile témoigne d'une présence juive à Jérusalem durant une période historique peu documentée. "Cette découverte est particulièrement surprenante", explique Michael Tschernin, directeur des fouilles pour l'Autorité des Antiquités, "car nous avons très peu de preuves de l'existence d'une communauté juive autour de Jérusalem après l'expulsion des Juifs par l'empereur Hadrien en 135 après J.-C."

Benjamin Storchan, archéologue chercheur à l'Autorité des Antiquités, précise que cette lampe appartient à la catégorie des "lampes de Beit Natif", du nom du site où ce type d'objet fut initialement découvert dans les années 1930. Sa fabrication témoigne d'un artisanat élaboré, aussi bien par l'utilisation de moules en pierre calcaire tendre, la gravure minutieuse des décorations, l'assemblage délicat des parties supérieure et inférieure que la finition soignée des détails ornementaux.

La lampe présente plusieurs symboles significatifs dont une menorah à sept branches avec une base tripode et des motifs géométriques sur le bec et les épaules.

Des symboles significatifs, selon Benjamin Storchan. "Après la destruction du Temple, l'image de la menorah est devenue une icône importante dans la mémoire collective des Juifs d'Israël et de la diaspora."

Le ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahou, souligne la résonance contemporaine de cette découverte : "Cette lampe à huile unique établit un pont entre les lumières du passé et la célébration actuelle de Hanoukka, témoignant du lien profond et continu entre le peuple juif et son héritage."