Une récompense d’un million de shekels pour retrouver Hymanut Kassou, disparue depuis plus de deux ans

Une récompense d’un million de shekels est désormais offerte pour toute information permettant de la localiser.

La commission de l’Alyah, de l’Intégration et de la Diaspora de la Knesset a tenu lundi une nouvelle réunion consacrée à la disparition d’Hymanut Kassou, une fillette de 9 ans portée disparue depuis plus de deux ans à Safed (Tzfat).

À la demande de la commission, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée à travers Israël afin de relancer les recherches et encourager toute personne disposant d’informations à se manifester.

Dans le cadre de cette initiative, une récompense totale d’un million de shekels est désormais proposée pour toute information permettant de retrouver la jeune fille.

Selon les autorités, l’Agence juive a contribué à hauteur de 150 000 shekels, tandis que la famille a ajouté 850 000 shekels.

Des panneaux d’affichage ont commencé à être déployés dans plusieurs villes du pays, avec un accent particulier sur Safed et le nord d’Israël. Une campagne numérique doit également être lancée à la fin du mois.

Le père d’Hymanut, Tesfai Kassou, a remercié les personnes mobilisées autour du dossier et appelé à une coopération renforcée entre toutes les autorités concernées.

« Deux ans et demi se sont écoulés depuis la disparition de ma fille. Nous avons besoin que toutes les agences gouvernementales et sécuritaires unissent leurs efforts pour la retrouver », a-t-il déclaré.

« Nous voulons retrouver une vie normale. Nous n’avons plus de mots. Nous voulons simplement revoir notre enfant à la maison. »

Face à l’absence de piste claire, les responsables de la campagne estiment que la sensibilisation du public demeure essentielle.

Le président de la commission, le député Gilad Kariv, a annoncé qu’une nouvelle réunion de suivi se tiendrait en juillet afin d’évaluer l’efficacité de la campagne et d’envisager de nouvelles actions durant l’été.

Parallèlement, des discussions sont en cours avec le ministère de l’Éducation afin de sensibiliser les établissements scolaires à la disparition d’Hymanut Kassou, dans le cadre d’un programme adapté aux différents âges des élèves.

Plus de deux ans après les faits, l’espoir de retrouver la fillette demeure intact pour sa famille comme pour les autorités israéliennes.