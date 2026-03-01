Une ressortissante philippine assassinée samedi lors d’une frappe iranienne à Tel-Aviv

La femme assassinée samedi lors d’une frappe iranienne à Tel-Aviv a été identifiée comme Mary Anne Velasquez de Vera, une ressortissante philippine de 32 ans travaillant comme aide-soignante et vivant au domicile de la personne dont elle s’occupait.

Selon un communiqué de l’ambassade d’Israël aux Philippines, Mary Anne a été mortellement touchée alors qu’elle aidait son patient à se mettre à l’abri au moment de l’attaque, survenue dans le cadre de l’opération militaire en cours. La représentation diplomatique a salué son dévouement, évoquant un geste accompli « avec altruisme » pour protéger la personne dont elle avait la charge.

L’ambassade a également souligné que Mary Anne incarnait « la résilience, la compassion et la force tranquille » de nombreux travailleurs philippins employés en Israël. Elle a été formellement identifiée par son époux, lui aussi travailleur étranger en Israël, en lien avec sa famille.

Le président israélien Isaac Herzog a contacté l’ambassadrice des Philippines en Israël, Aileen Mendiola, afin de lui présenter ses condoléances à la suite de ce décès.

La mort de Mary Anne Velasquez de Vera intervient dans un contexte de frappes et de contre-frappes entre Israël et l’Iran, qui ont déjà fait plusieurs victimes civiles dans la région.