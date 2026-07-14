Une soldate de Tsahal sanctionnée après s’être affichée avec un influenceur antisémite

Une soldate de l’unité du porte-parole de Tsahal a été sévèrement sanctionnée après avoir été filmée en compagnie du blogueur américain Brayden Eric Peters, connu sous le pseudonyme Clavicular et régulièrement accusé de provocations antisémites.

Selon des informations publiées par la presse israélienne, Shira Brown, qui travaillait au sein de la branche des réseaux sociaux de l’unité internationale du porte-parole de l’armée, a été condamnée à une peine de détention avec sursis. Elle a également été démise de ses fonctions, privée de sa qualification professionnelle et sera transférée dans une autre unité jusqu’à la fin de son service militaire, prévue dans environ deux mois. Toute nouvelle infraction disciplinaire pourrait entraîner son incarcération effective.

La polémique a éclaté après la diffusion en direct de plusieurs séquences montrant la soldate aux côtés de Peters durant son séjour en Israël. Elle s’y présentait comme responsable du compte TikTok international de Tsahal. Dans l’une des vidéos, l’influenceur lui demandait s’il pourrait recevoir 7 000 dollars pour publier des contenus favorables à Israël et réclamait qu’une de ses vidéos soit diffusée sur un compte officiel de l’armée. La soldate avait refusé, affirmant qu’une telle initiative pourrait la conduire en prison.

La présence de Peters en Israël avait suscité une vive indignation en raison de précédentes vidéos dans lesquelles il apparaissait en compagnie de créateurs de contenus antisémites, chantant notamment "Heil Hitler" et effectuant un salut nazi à Miami.

À la suite du scandale, Shira Brown a également été la cible de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux et a supprimé l’ensemble de ses comptes. Peters, qui a multiplié les provocations dans les rues de Tel-Aviv et quitté brusquement une interview sur la chaîne Reshet 13, a annoncé qu’il quittait Israël et qu’il n’avait pas l’intention d’y revenir. Il a affirmé que la campagne dirigée contre lui était liée non pas à son passé, mais à la diffusion d’une photo le montrant avec des personnes proches de l’entourage du Premier ministre.