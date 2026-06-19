Liban : Tsahal maintient sa "pleine liberté d’action"

Alors qu’un nouveau cessez-le-feu est entré en vigueur entre Israël et le Hezbollah, l’armée israélienne affirme conserver une totale liberté opérationnelle dans le sud du Liban.

Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a déclaré que les forces israéliennes poursuivaient leurs opérations contre les infrastructures du Hezbollah, notamment dans la région du château de Beaufort et sur la crête d’Ali Taher.

Ces secteurs abritent d’importants réseaux de tunnels utilisés par l’organisation chiite comme centres de commandement stratégiques. L’armée israélienne entend achever leur destruction malgré l’entrée en vigueur de la trêve.

« Le Hezbollah mène une bataille défensive pour empêcher nos forces de terminer la destruction de ces infrastructures », a affirmé Effie Defrin.

Le porte-parole a également accusé le mouvement soutenu par l’Iran d’être à l’origine de la récente escalade.

« C’est le Hezbollah qui a violé le cessez-le-feu. Il tente de protéger les capacités militaires qu’il a construites au fil des années », a-t-il déclaré.

Effie Defrin a insisté sur le fait que les troupes déployées dans le sud du Liban disposent d’une « pleine liberté d’action » pour neutraliser toute menace visant les soldats israéliens ou le territoire de l’État hébreu.

« Il n’y a aucune limite lorsqu’il s’agit d’éliminer des menaces », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent juste après l’annonce d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, négocié avec l’appui des États-Unis.