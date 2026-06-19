Israël et le Hezbollah acceptent un cessez-le-feu

Israël et le Hezbollah ont accepté un cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur à 16h00 (heure israélienne), a indiqué un haut responsable américain à i24NEWS.

Cette annonce intervient après une journée de fortes tensions à la frontière israélo-libanaise. Plus tôt dans la journée, l’armée israélienne avait mené une vaste série de frappes contre des positions du Hezbollah au Liban, en réponse à des violations répétées du cessez-le-feu par l’organisation chiite.

Selon Tsahal, plus de 150 cibles ont été visées dans le sud du Liban et dans la vallée de la Bekaa, tandis que des dizaines de terroristes du Hezbollah ont été éliminés.

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L’escalade avait été déclenchée après la mort de quatre soldats israéliens lors d’opérations dans le sud du Liban. En réaction, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait promis de faire payer au Hezbollah « un prix très lourd ».

Les États-Unis, qui jouent un rôle central dans la médiation entre les différentes parties, ont multiplié les contacts diplomatiques ces dernières heures afin d’éviter une détérioration supplémentaire de la situation sécuritaire.

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L’entrée en vigueur de ce cessez-le-feu pourrait également faciliter la reprise des discussions entre Washington et Téhéran, l’Iran ayant récemment conditionné la poursuite de certains pourparlers à un arrêt des hostilités au Liban.

Reste désormais à savoir si cette nouvelle trêve sera respectée sur le terrain, après plusieurs semaines marquées par des accusations mutuelles de violations de l’accord entre Israël et le Hezbollah.