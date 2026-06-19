Benjamin Netanyahou : Israël "fera payer un prix très lourd" au Hezbollah

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé vendredi qu’Israël répondrait avec fermeté aux attaques du Hezbollah, après la mort de quatre soldats de Tsahal dans le sud du Liban.

https://x.com/i/web/status/2067917969666056612 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un communiqué, le chef du gouvernement israélien a indiqué avoir ordonné à l’armée israélienne de frapper l’organisation chiite « avec force » en réponse à ce qu’il qualifie de « violation flagrante du cessez-le-feu ».

Tsahal a mené au cours des dernières heures une vaste série d’opérations contre le Hezbollah. Plus de 80 cibles ont été frappées dans le sud du Liban et dans la vallée de la Bekaa, tandis que des dizaines de terroristes ont été éliminés. L’armée israélienne a également ciblé plusieurs centres de commandement de l’organisation.

Le Premier ministre a précisé avoir tenu dans la matinée une réunion d’évaluation de la situation avec le ministre de la Défense, Israël Katz, et le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir.

« Mes instructions sont claires : Israël ne tolérera aucune attaque contre ses soldats ou son territoire, et fera payer un prix très lourd au Hezbollah pour ces agressions », a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le chef du gouvernement a également réaffirmé que l’armée israélienne poursuivrait ses opérations afin de neutraliser toute menace visant les forces israéliennes ou le territoire de l’État hébreu.

Enfin, Benjamin Netanyahou a assuré qu’Israël maintiendrait sa présence dans la zone de sécurité du sud-Liban « aussi longtemps que nécessaire » afin de protéger les localités du nord du pays et d’empêcher toute reconstitution des infrastructures militaires du Hezbollah.