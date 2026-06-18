"Des jours très difficiles nous attendent" : Israël refuse de céder sur le Liban

À la veille de la cérémonie de signature de l'accord américano-iranien à Genève, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réuni jeudi soir le cabinet de sécurité restreint afin de définir la stratégie israélienne face aux pressions croissantes de Washington concernant le Liban. Au cœur des discussions : la préservation de la liberté d'action militaire d'Israël et le maintien de sa présence dans la zone de sécurité du sud du Liban.

Selon des responsables israéliens, Jérusalem est particulièrement préoccupée par les implications du mémorandum d'entente conclu entre les États-Unis et l'Iran. Les autorités israéliennes craignent que ce nouvel accord ne s'accompagne d'exigences américaines limitant leurs opérations militaires au Liban. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs réaffirmé sa position sans ambiguïté : Israël ne quittera pas la zone de sécurité tant que les impératifs de défense l'exigeront.

Cette réunion intervient dans un contexte de désaccord persistant avec l'administration Trump. Des responsables israéliens reconnaissent tenter d'influencer les discussions avec Washington, tout en admettant que les marges de manœuvre restent limitées. "Au final, c'est le président qui décide", a confié une source gouvernementale, illustrant l'incertitude qui règne à Jérusalem quant aux intentions exactes de Donald Trump.

La publication par Tsahal d'une carte détaillant le déploiement de ses forces au Liban a également été interprétée comme un signal destiné à montrer qu'Israël entend maintenir sa présence sur le terrain. Cette position contraste avec les appels iraniens à un retrait israélien du Liban, une idée qui aurait également trouvé un certain écho auprès de responsables américains ces dernières semaines.

Au-delà du dossier libanais, le cabinet a également examiné les conséquences stratégiques de l'accord avec l'Iran. À Jérusalem, plusieurs responsables estiment que Téhéran pourrait sortir renforcé de cette nouvelle phase diplomatique. Les récentes déclarations de Donald Trump sur le droit de l'Iran à conserver des missiles balistiques ont notamment suscité des inquiétudes au sein de l'establishment sécuritaire israélien.

Selon un haut responsable du cabinet de sécurité, Israël doit se préparer à "des jours très complexes" et envisager la possibilité de futures confrontations avec l'Iran, y compris dans un scénario où les États-Unis choisiraient de ne pas participer à d'éventuelles opérations militaires.