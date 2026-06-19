Donald Trump exige un cessez-le-feu total au Liban

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi s’attendre à un « cessez-le-feu complet sur tous les fronts, y compris entre le Hezbollah et Israël », après la signature d’un accord entre Washington et Téhéran prévoyant la fin permanente des opérations militaires au Liban.

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a réaffirmé l’engagement des États-Unis en faveur de la paix et appelé les acteurs régionaux à respecter les conditions permettant la poursuite des négociations.

Cette déclaration intervient alors que l’administration américaine a critiqué ces derniers jours certaines frappes israéliennes contre le Hezbollah, tout en reconnaissant le droit d’Israël à répondre aux attaques du mouvement terroriste chiite soutenu par l’Iran.

En coulisses, Washington pousse toutefois Israël à retirer ses troupes du sud du Liban. Une demande rejetée par Jérusalem, qui estime ne pas être liée au protocole d’accord signé entre les États-Unis et l’Iran.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé que l’armée israélienne resterait dans la zone de sécurité du sud du Liban aussi longtemps que les impératifs sécuritaires l’exigeront. « Nous ne quitterons pas la région tant que la sécurité d’Israël l’exigera », a-t-il déclaré.

Selon des responsables israéliens, des discussions difficiles se poursuivent avec Washington sur l’avenir du déploiement militaire israélien au Liban. Tsahal a d’ailleurs publié une nouvelle carte de sa zone de sécurité, confirmant qu’aucun retrait n’est envisagé à ce stade.

De son côté, l’ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter, a assuré qu’Israël restait attaché à l’accord de cessez-le-feu conclu avec Beyrouth sous médiation américaine. Il a toutefois rappelé qu’Israël conserverait son droit de riposter à toute attaque ou menace contre son territoire.

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a également réaffirmé l’engagement du Liban et du Hezbollah en faveur de la trêve, tout en saluant l’accord conclu entre Washington et Téhéran.