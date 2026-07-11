Une soldate et deux Israéliennes secourues après leur entrée à Jéricho

Une soldate israélienne en service et deux autres Israéliennes ont été secourues dans la nuit de vendredi à samedi après être entrées dans la ville de Jéricho, située en zone A, où l’accès aux citoyens israéliens est interdit par la loi.

Le premier incident concerne une soldate repérée dans le centre de Jéricho. Alertés, les officiers de l’Administration civile et des forces de coordination militaire sont intervenus pour assurer sa protection et la remettre aux forces de sécurité.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la militaire s’était rendue dans la ville en compagnie d’un ami arabe israélien afin de participer à une fête d’anniversaire.

Quelques heures plus tard, les autorités ont reçu un second signalement concernant deux Israéliennes parlant hébreu dans le quartier des Villas de Jéricho. Les forces de sécurité ont rapidement organisé leur évacuation.

Les deux femmes ont expliqué qu’elles étaient venues retrouver des amis rencontrés lors d’un voyage dans le désert du Sinaï.

Les trois affaires ont été confiées à la police du district de Judée-Samarie. La soldate a également été remise à la police militaire pour la poursuite de l’enquête.

Les autorités israéliennes rappellent que l’entrée en zone A, placée sous contrôle de l’Autorité palestinienne, est strictement interdite aux citoyens israéliens et constitue un danger pour leur sécurité.