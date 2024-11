Une vidéo prise en captivité de l'ex-otage Agam Goldstein, diffusée sur X

Le Forum des familles des otages a publié ce dimanche sur X une nouvelle vidéo d'Agam Goldstein, ex-otage dans les tunnels du Hamas, accompagnée des réactions de l'intéressée.

"Je suis assise là dans le tunnel à Gaza, filmée, demandant à rentrer chez moi. Avec des yeux fatigués, effrayés, qui la veille avaient vu le pire et qui avaient peur de ce qu'ils allaient encore voir", a écrit Agam Goldstein. "Aujourd'hui, nous sommes le 3.11.24, et à cette date l'année dernière, je ne savais pas que je serais libérée trois semaines plus tard, je ne savais même pas si je survivrais, si je rencontrerais d'autres otages. J'avais peur de ce que mes yeux allaient voir. Je ne voulais pas voir plus de tragédies. Plus de douleur."

"Ces yeux, qui probablement ne pourront jamais exprimer tout ce qu'ils ont vu. Ces yeux qui regardaient l'heure chaque jour là-bas, qui attendaient, sans savoir pourquoi", a-t-elle ajouté. "Les yeux qui ont regardé de près les otages qui étaient là. Je vous ai regardés dans les yeux sans savoir que cela prendrait encore tellement de temps. Comment pourrons-nous encore vous regarder dans les yeux ? Que nous dirons-vous ? Que voyez-vous là-bas ? Que vous font-ils depuis le jour où nous avons été séparés ?".

"Regardez-moi dans les yeux, perdus et épuisés sur la photo, et dites-moi que je devrai survivre ainsi encore 51 jours. Je ne l'aurais pas cru. Et je suis en colère, car si on m'avait libérée une semaine plus tôt, tant de choses m'auraient été épargnées. Même un jour plus tôt", a-t-elle affirmé.

"Alors que dire d'eux ? Bientôt 400 jours, et combien aurions-nous pu leur épargner ? Et combien nous leur ajoutons encore à chaque moment de report et de retard. Regardez-les dans les yeux, et combien de temps encore leur demanderez-vous de survivre ainsi ?", a conclu Agam Goldstein.