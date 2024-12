Unité et espoir : Le président Herzog à Acre

Le président Isaac Herzog et son épouse Michal ont été accueillis à Acre par le maire Amichai Ben Shaul pour une visite marquante. Dans les salles des Chevaliers, un événement interreligieux a rassemblé des leaders locaux, des personnalités religieuses juives et arabes, des universitaires et des acteurs sociaux.

No credit

"Notre présence autour de cette table représente un symbole d'espoir et d'engagement commun pour régénérer notre société", a déclaré Ben Shaul. Face aux tensions récentes, il a lancé un appel fort à l'unité nationale : "De notre douleur et de notre crise, nous devons lever la tête et choisir le chemin de l'unité. Ce n'est pas qu'un slogan - c'est un impératif moral et national."

Le maire a interpellé le gouvernement, réclamant un soutien concret aux communautés du nord et du sud du pays, illustrant la nécessité de solidarité en ces temps difficiles.