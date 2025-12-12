Université Ben Gourion : des familles endeuillées exigent le renvoi d’un professeur ayant qualifié les soldats de Tsahal de "meurtriers"

Les forums "Choosing Life" et "Gvura Families of the Fallen", regroupant des familles endeuillées et des victimes du terrorisme, ont appelé l'Université Ben Gourion (BGU) à renvoyer immédiatement le Dr Sebastian Ben Daniel. Dans une lettre virulente adressée au président de l’université, le Pr Daniel Chamovitz, ainsi qu’au recteur Chaim Hames, ils estiment que maintenir l’enseignant en poste représente "une gifle en plein visage".

Signée par plusieurs parents endeuillés et réservistes, la lettre reproche au professeur d’avoir qualifié les soldats de l’armée israélienne de "meurtriers" et de "tueurs de bébés". "Le sang de nos fils et de nos filles crie du sol", écrivent-ils. "Regardez-nous dans les yeux et renvoyez-le immédiatement."

Les familles accusent également la direction de l'université d’avoir condamné les manifestations contre Ben Daniel sans s’exprimer clairement sur ses propos, ce qui, selon elles, révèle "la profondeur de l’abîme moral" dans lequel l’établissement aurait sombré. "La liberté académique ne signifie pas enseigner à des étudiants tout en les traitant de tueurs de bébés", affirment-elles, rappelant que "c’est grâce au sacrifice de nos enfants que vous pouvez étudier et enseigner en sécurité".

Cette nouvelle vague de critiques intervient un mois après un incident très médiatisé sur le campus : le député Almog Cohen (Otzma Yehudit), accompagné d’activistes d’Im Tirtzu, avait fait irruption dans un cours de Ben Daniel, interrompant la séance et lui promettant qu’il ne "permettrait plus" qu’il enseigne. L’université avait alors porté plainte contre Cohen pour trouble à l’ordre public, tandis que des proches du député déposaient une plainte parallèle contre l’enseignant pour ses déclarations passées.

Début mars, BGU avait suspendu Ben Daniel à la suite de propos en ligne dans lesquels il affirmait que les soldats de Tsahal sont "formés pour tuer". L’université avait levé cette suspension une semaine plus tard, après des excuses du professeur et un engagement à éviter à l’avenir tout contenu susceptible de blesser des étudiants. Cependant, à la mi-avril, Im Tirtzu affirmait que ses cours n’avaient pas repris depuis deux semaines.

L’affaire a suscité une vive réaction dans le monde académique : 550 enseignants universitaires ont signé une pétition dénonçant la suspension comme "un nouveau point bas" et accusant l’université de céder à des forces cherchant à limiter la liberté d’expression. Malgré les appels croissants à son renvoi, l'Université Ben Gourion n’a pas annoncé de nouvelle mesure disciplinaire à ce stade.