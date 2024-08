Village palestinien attaqué par des extrémistes juifs : quatre suspects arrêtés

Une semaine après les événements survenus dans le village palestinien de Jit en Samarie, au cours desquels des militants d'extrême droite ont incendié des maisons et des voitures causant la mort d'un Palestinien, la police et le Shin Bet ont annoncé l'arrestation de quatre suspects - trois adultes et un mineur.

Au total, quatre maisons et six véhicules avaient été endommagés dans ces incendies criminels. Au cours de l'émeute, un Palestinien de 22 ans avait été grièvement blessé par balle et était décédé plus tard de ses blessures. Le calme n'avait été rétabli qu'après l'intervention de l'armée dans le village. Une seule personne avait alors été arrêtée.

Ces incidents ont été condamnés unanimement par la classe politique qui les a qualifiés de "terrorisme juif" et de "pogrom". Le ministre Itamar Ben Gvir, régulièrement accusé d'attiser la haine entre communautés, avait toutefois souligné que les jeteurs de pierres palestiniens qui sévissent en Judée Samarie n'étaient "pas suffisamment punis pour leurs crimes", laissant entendre que c'étaient leurs agissements qui entraînaient une exaspération parmi "les jeunes des collines", comme on désigne ces extrémistes juifs.