Visite stratégique sur le mont Hermon : Israël réaffirme sa posture de défense

Le ministre de la Défense israélien Israel Katz et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont effectué mardi une visite hautement symbolique au sommet du mont Hermon, accompagnés du chef d'état-major Hertzi Halevi, du directeur du Shin Bet Ronen Bar, et du commandant du Front Nord Uri Gordin.

"Le sommet de l'Hermon est les yeux d'Israël pour identifier les menaces proches et lointaines", a déclaré Katz depuis ce point stratégique. "D'ici, nous observons le Hezbollah au Liban sur notre droite, Damas sur notre gauche, et face à nous, l'État d'Israël. Tsahal est positionnée ici pour protéger les localités du Golan et les citoyens israéliens contre toute menace, depuis le point le plus stratégique possible."

Lors de cette première visite depuis la prise de contrôle des positions par Tsahal, le ministre de la Défense a souligné l'urgence de consolider la présence militaire sur place. Il a notamment insisté sur la nécessité d'accélérer la construction de fortifications, le déploiement de systèmes défensifs et l'amélioration des conditions de vie des soldats, en prévision d'une présence prolongée dans la zone.

"Nous resterons ici aussi longtemps que nécessaire", a affirmé Katz. "Notre présence au sommet de l'Hermon renforce notre sécurité et ajoute une dimension de surveillance et de dissuasion face aux bastions du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa au Liban, ainsi que face aux rebelles à Damas qui, malgré leur façade modérée, appartiennent aux courants islamiques les plus extrémistes."

Le ministre a conclu en soulignant que "même à l'ère des armes à longue portée, l'altitude et le contrôle visuel restent cruciaux. Nous ne permettrons pas le retour d'une situation de menaces comme celle du 7 octobre sur les frontières d'Israël."