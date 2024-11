"Vous détruisez le pays", déclare Isaac Herzog à ceux qui incitent à la violence contre des personnalités

Le président israélien, Isaac Herzog, a prononcé un discours virulent jeudi matin contre la violence dirigée contre plusieurs hauts fonctionnaires de l'État et a mis en garde contre ses conséquences. "La violence physique et verbale contre la procureure générale du gouvernement, contre le chef du Shin Bet, contre le chef d'état-major, contre le Premier ministre est tout simplement terrifiante", a-t-il déclaré lors de la conférence sur l'éducation supérieure. "Accusations de trahison, menaces d'expulsion, incitation au meurtre. C'est de la pure folie. C'est une folie qui doit être arrêtée : vous détruisez le pays", a-t-il averti.

Ces actes montrent "un mépris envers les familles des otages. Le chef du Shin Bet et le chef d'état-major sont accusés de trahison et de tentative de coup d'État, la procureure générale du gouvernement est accusée d'être une ennemie de l'État qui veut nous tuer. Des feux d'artifice sont tirés vers la maison du Premier ministre, et il est constamment accusé de trahison", a-t-il dit en décrivant les faits.

"Qu'est-ce qui nous arrive, bon sang ? Est-ce logique ? N'avons-nous pas assez souffert ? N'avons-nous pas déjà compris que cela nuit à la sécurité de l'État ? N'avons-nous pas compris que c'est ainsi qu'un État est démantelé ?", a poursuivi Herzog. "Il y a des gens qui se sacrifient pour l'État, et qui paient de leur vie tous les jours. Et il y a ceux qui détruisent l'État, et je m'engage à les combattre de toutes mes forces", a-t-il assuré.