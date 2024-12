LIVE BLOG | Attaque de drones depuis le Yémen : deux appareils interceptés à Eilat et à la frontière égyptienne

Le président de la Chambre des représentants américaine rencontre les familles d'otages : 'Il faut les extraire des tunnels de la mort'"

Mike Johnson, président de la Chambre des représentants américaine, a rencontré les familles d'otages israéliens et américains au Capitole à Washington. Aviva Siegel, épouse de l'otage Keith Siegel et elle-même libérée après 51 jours de captivité, a participé à la réunion, ainsi que les familles des otages Romi Gonen, Naama Levy, Karina Ariev, Sagi Dekel Hen, Idan Alexander, Itay Hen, Judy Weinstein et Gadi Haggai. Après la réunion, ils ont rapporté que Johnson "a exprimé une profonde solidarité et souligné l'engagement des administrations actuelle et entrante à œuvrer pour la libération des otages". Il a déclaré qu'il "fallait agir rapidement pour extraire les otages des tunnels de la mort du Hamas", soulignant le danger croissant à chaque jour qui passe.