Yoav Gallant réaffirme le renforcement de la préparation à la guerre contre le Hezbollah

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a tenu ce mercredi soir une réunion d'évaluation sur le Liban avec le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, le chef du commandement nord, le général de division Ori Gordin, et le chef de l'armée de l'air israélienne, le général de division Tomer Bar.

Le chef du commandement du front intérieur, le général de division Rafi Milo, et le chef du corps d'état-major général, le général de division David Zini, entre autres officiers, ont également participé à la réunion qui s'est tenue au siège du commandement du nord à Safed. Le général Gallant a été informé des "derniers développements dans la lutte contre le Hezbollah", selon son bureau.

Le ministère de la défense indique que M. Gallant a "mis l'accent" sur la menace des drones du Hezbollah et sur les moyens qu'Israël peut mettre en œuvre pour la contrer. Il a également demandé aux généraux de "se préparer à toutes les éventualités". "Nous achevons la préparation terrestre et aérienne, nous renforçons les systèmes de renseignement et nous nous préparons à toute éventualité", a déclaré le général Gallant dans un communiqué du ministère. "Nous avons l'obligation de changer la situation dans le nord et de ramener les citoyens chez eux en toute sécurité, et nous trouverons le moyen de le faire", a-t-il ajouté, faisant référence aux dizaines de milliers d'Israéliens déplacés par les attaques du Hezbollah. Lors de la réunion, Halevi a affirmé à Gallant que l'armée est "très déterminée, prête aujourd'hui à un niveau de préparation très élevé" et prête "à prendre les bonnes décisions".