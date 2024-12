Yossef Winner, survivant de la Shoah qui a perdu trois membres de sa famille le 7 octobre, est décédé

Yossef Winner, un survivant de la Shoah qui a perdu trois membres de sa famille lors du massacre perpétré par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, est décédé mardi soir à l'âge de 97 ans. Yosef Winner est le grand-père du réalisateur Yahav Winner, assassiné lors du massacre alors qu'il protégeait sa femme, la chanteuse Shaylee Atary, et leur fille d'un mois, Shaya. Il est également le grand-père de Hadar Berdichesky, assassinée avec son mari Itay dans leur maison de Kfar Aza, alors qu'ils protégeaient leurs jumeaux de 10 mois, Ro'i et Gaye.

"Notre cher et bien-aimé grand-père, le seul et unique, le chef de notre tribu, merci pour ce que tu étais et ce que tu es pour nous. Tu peux enfin te reposer. Tu as suffisamment souffert dans la vie, surtout après l'année écoulée, au cours de laquelle tu as perdu deux petits-enfants de la manière la plus cruelle qui soit. Maintenant, tu les as rejoints. Embrasse Hadari. Nos bien-aimés Itay et Yahav. Nous vous aimons pour toujours", a dit sa petite-fille Ofir Alon, lors de son éloge funèbre mercredi.

Courtesy of the family

Un mois après le 7 octobre, Yossef Winner a partagé ses sentiments dans un post qu'il a écrit : "Mon nom est Yossef Winner et j'ai 97 ans", a-t-il partagé. "J'ai été sauvé du feu des bêtes nazies, toute ma famille a été anéantie dans le terrible enfer. J'ai été coupé de mes racines profondes et j'ai érigé un monument de pierres de basalte en leur mémoire". "Par épuisement, par désespoir, par noyade, je me suis accroché à la terre et je me suis planté à Sion. J'ai épousé Aviva et nous avons élevé deux merveilleux enfants, Ofer et Nourit", a-t-il poursuivi.

"Ofer et Michal nous ont donné quatre petits-enfants à Kfar Aza. Nourit et Miki nous ont donné six petits-enfants à Kfar Aza. J'ai construit notre arbre généalogique, qui est bien planté dans le sol de notre patrie et qui porte des fruits. Mais tout à coup, le 7 octobre 2023 a surgi d'entre les barrières du mal, et les scènes horribles de brûlures et de poussière, de tueries et de meurtres odieux d'innocents me sont revenues à l'esprit. Mon très cher petit-fils, Yahav, a été assassiné alors qu'il protégeait sa femme Shaylee et sa fille d'un mois, Shaya. Ma chère petite-fille, Michal Hadar et son mari Itay, ont été assassinés alors qu'ils protégeaient leurs jumeaux de 10 mois, Ro'i et Gaye”. "Une fois de plus, je suis épuisé, désespéré, en train de me noyer. Et je n'ai plus de terre à laquelle me raccrocher", avait-il conclu.