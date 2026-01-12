Zvi Yehezkeli attribue les troubles en Iran à l’opération israélienne "Rising Lion"

Le commentateur israélien des affaires arabes Zvi Yehezkeli a affirmé que les événements en cours en Iran seraient directement liés à l'opération israélienne récente, baptisée « Rising Lion ». Lors d’une interview accordée à la radio Galei Israel, il a soutenu que les manifestations observées dans plusieurs villes iraniennes trouvent leur origine dans l’impact stratégique et psychologique de cette opération.

Selon Zvi Yehezkeli, l’action israélienne aurait profondément ébranlé l’image de puissance du régime iranien. « Tout ce que vous voyez aujourd’hui dans les rues d’Iran est uniquement dû à l’opération “Rising lion” », a-t-il déclaré. À ses yeux, cette opération a révélé la vulnérabilité du régime de Téhéran, qu’il décrit comme un « tigre de papier », et a donné aux citoyens iraniens la confiance nécessaire pour descendre dans la rue et défier les autorités.

Le commentateur estime que les Iraniens ont compris, à travers cette démonstration, que le régime n’était pas aussi solide qu’il le prétendait. Il appelle toutefois à la prudence du côté israélien. « Israël doit garder le doigt sur le pouls et déterminer à quel moment une aide aux manifestants est possible, sans exposer l’arrière-front israélien à des tirs de missiles », a-t-il averti, évoquant les risques d’une escalade sécuritaire.

Au cours de l’entretien, l’animateur Noam Fathi a évoqué les vives polémiques sur les réseaux sociaux autour de cette analyse, notamment avec des opposants politiques souvent qualifiés de « kaplanistes ». Zvi Yehezkeli a réagi en affirmant que ces critiques refuseraient de reconnaître le rôle d’Israël dans les développements en Iran pour des raisons politiques internes, liées, selon lui, à leur opposition au Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Ces déclarations interviennent alors qu’Israël et la communauté internationale suivent avec attention l’évolution des manifestations en Iran et leurs possibles répercussions régionales.