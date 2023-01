Le président israélien Isaac Herzog rencontre le roi Philippe de Belgique et visite une école juive

Isaac Herzog rencontrera mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et se rendra à la grande synagogue de Bruxelles

Le président israélien Isaac Herzog a atterri à Bruxelles mercredi matin où une série de réunions avec plusieurs responsables européens et de l'OTAN ainsi que des représentants des communautés juives de Belgique sont prévues. Isaac Herzog a entamé sa visite officielle dans la capitale belge par une rencontre avec le roi Philippe qui l’a reçu au palais royal. Le président israélien a remercié le roi pour "l'attitude chaleureuse que le royaume a envers ses communautés juives." Il a également insisté sur le fait qu’Israël et la Belgique devraient "approfondir l'amitié" et "travailler ensemble pour promouvoir la vision et les valeurs communes."

Le président Herzog s'est ensuite rendu à l'école juive Ganenou de Bruxelles, où il a été accueilli par le personnel et les enfants, drapeaux israéliens brandis. Il rencontrera au cours de la journée de mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il se rendra enfin à la grande synagogue de Bruxelles pour y rencontrer des représentants des communautés juives de la capitale et d’Anvers.

i24NEWS Le président israélien Isaac Herzog visite l'école juive Ganenou à Bruxelles, en Belgique, le 25 janvier 2023

Jeudi, Isaac Herzog prononcera un discours lors d'une session spéciale du Parlement européen à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah. Il rencontrera aussi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et des représentants des États membres de l'Alliance atlantique, qu'il informera de la situation sécuritaire et politique en Israël.

Le président avait déclaré aux journalistes avant son départ, qu'il avait spécialement l'intention d'aborder la question de la menace iranienne et des captifs israéliens détenus par le Hamas lors de ses rencontres avec les responsables européens.