Air France et Lufthansa suspendent à nouveau leurs liaisons vers Israël

Pour la deuxième fois en un mois et demi, plusieurs compagnies aériennes internationales ont annoncé l'annulation de leurs vols à destination et en provenance d'Israël. Cette décision fait suite à un incident des bippeurs explosifs au Liban et aux craintes d'une escalade avec le Hezbollah. Air France et Lufthansa, qui avaient récemment repris leurs vols vers Israël, ont annoncé la suspension de leurs liaisons. Air France a annulé ses vols dans les deux sens pour le 18 septembre, tandis que Lufthansa a suspendu ses opérations jusqu'au 19 septembre inclus.

Un porte-parole du groupe Lufthansa a déclaré : "En raison des récents développements, le groupe met à jour son programme de vols vers et depuis Tel Aviv pour toutes les compagnies du groupe. Tous les vols passagers et cargo seront temporairement suspendus du mardi au jeudi 19 septembre (inclus). "La compagnie allemande offre aux passagers affectés la possibilité d'annuler leurs billets sans frais ou de les réserver à nouveau.

Plusieurs autres compagnies ont également annoncé des suspensions :

- Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings et Swiss International : vols annulés jusqu'au 19 septembre

- Delta Airlines : vols annulés jusqu'au 31 octobre

- Ryanair : vols annulés jusqu'au 30 septembre

- Air India : vols annulés jusqu'au 24 octobre

- Vueling : vols annulés jusqu'à la fin octobre

- EasyJet : vols annulés jusqu'au 29 mars 2025

- United Airlines et Croatia Airlines : vols annulés jusqu'à nouvel ordre

Ces annulations interviennent dans un contexte de tension accrue, avec un événement sécuritaire majeur au Liban ayant entraîné des blessures et des dommages à des milliers de membres du Hezbollah, selon les rapports. Israël n'a pas revendiqué la responsabilité de cet incident.