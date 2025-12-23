Après l’attentat terroriste de Sydney, le président israélien Isaac Herzog invité en Australie

À la suite de l’attentat terroriste visant la communauté juive australienne, survenu la semaine dernière lors d’une célébration de Hanoucca à Sydney, le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog, a été invité à effectuer une visite officielle en Australie, à l’initiative du gouvernement australien et de la communauté juive locale.

Mardi matin, 23 décembre, le Premier ministre australien Anthony Albanese s’est entretenu par téléphone avec le président Herzog pour lui faire part de sa profonde émotion et de son choc après cette attaque meurtrière. Au cours de cet échange, le chef du gouvernement australien a exprimé sa solidarité avec la communauté juive et adressé ses condoléances aux familles des nombreuses victimes.

Isaac Herzog a, de son côté, condamné avec la plus grande fermeté l’attentat terroriste perpétré sur la plage de Bondi, à Sydney. Il a transmis les condoléances du peuple israélien aux proches des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées lors de l’attaque.

Anthony Albanese a également informé le président israélien que, conformément au protocole, la gouverneure générale d’Australie, cheffe de l’État et équivalent du président de la République en Israël, lui adresserait prochainement une invitation officielle pour une visite d’État en Australie.

Par ailleurs, le président Herzog a aussi été invité par le président de la Fédération sioniste d’Australie à effectuer une visite de solidarité et de soutien auprès des communautés juives du pays. Le chef de l’État israélien a indiqué qu’il répondrait favorablement à ces deux invitations et qu’il se rendrait en Australie dans un avenir proche.

Au cours de l’entretien, Isaac Herzog a souligné l’importance cruciale de mettre en œuvre l’ensemble des moyens juridiques nécessaires pour faire face à la hausse "dangereuse et sans précédent" de l’antisémitisme, de l’extrémisme et du terrorisme jihadiste, un phénomène qui inquiète de plus en plus les autorités israéliennes et les communautés juives à travers le monde.