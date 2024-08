"Arrête de me prendre pour un imbécile" : Biden sermonne Netanyahou sur la trêve à Gaza et l'élimination du chef du Hamas

Selon des informations rapportées par Channel 12, le président américain Joe Biden aurait vivement réprimandé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'un appel téléphonique jeudi dernier. Biden aurait déclaré à Netanyahu d'arrêter de "le prendre pour un imbécile" concernant les négociations pour un accord de trêve et de libération d'otages avec le Hamas.

Cette altercation survient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, notamment après l'élimination mercredi du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, en Iran. Biden aurait qualifié cet assassinat de "mal programmé", estimant qu'il pourrait déclencher une guerre régionale et compromettre les négociations en cours.

Le New York Times rapporte que Biden a critiqué le timing de l'opération, qui intervient "juste au moment où les Américains espéraient une conclusion" des pourparlers. Netanyahou aurait rejeté la responsabilité sur le Hamas pour l'absence de progrès dans les négociations.

Parallèlement, le Telegraph cite un haut responsable israélien affirmant que Netanyahou se sent plus libre d'agir contre les ennemis d'Israël depuis l'annonce du retrait de Biden de la course présidentielle de 2024. Ce retrait est décrit comme un "changement majeur" dans la dynamique du Moyen-Orient.

Biden a publiquement déclaré que l'assassinat de Haniyeh "n'aide pas" les efforts pour obtenir une trêve à Gaza et la libération des otages. Lors d'une conférence de presse, il a souligné avoir eu une conversation "très directe" avec Netanyahou, l'exhortant à conclure rapidement un accord. L'administration Biden serait frustrée de ne pas avoir été informée des plans d'assassinat, d'autant plus que Netanyahou avait semblé réceptif à Washington la semaine dernière à l'idée d'un accord de cessez-le-feu avec le Hamas.