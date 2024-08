Attentat à Holon : Rina Daniv, 66 ans, identifiée comme la première victime

Une attaque terroriste au couteau a eu lieu dimanche matin à Holon, dans la banlieue de Tel-Aviv, faisant deux morts et trois blessés. Rina Daniv, 66 ans, a été identifiée comme la première des deux victimes. Elle a été assassinée alors qu'elle se promenait dans le parc de Holon avec son mari Shimon. Une troisième victime de l'attaque a raconté que l'agresseur a couru vers lui "avec une expression de rage" avant de le poignarder à l'épaule.

Courtesy of the family

Le terroriste, Amar Odeh, 34 ans, originaire de la ville palestinienne de Salfit en Cisjordanie se trouvait illégalement en Israël. Tsahal est entré dans la ville à la recherche de complices et a arrêté plusieurs personnes, selon des rapports des médias palestiniens. Deux autres victimes de l'attentat, un homme de 68 ans et un jeune de 26 ans, sont respectivement dans un état grave et modéré.

Les services de secours Magen David Adom sont intervenus rapidement, prodiguant les premiers soins sur place avant d'évacuer les blessés vers l'hôpital Wolfson. Le commissaire par intérim de la police, Avshalom Peled, s'est rendu sur les lieux.

Ministère de la Sécurité nationale

Les secouristes ont décrit une "attaque complexe" avec des victimes réparties sur trois scènes différentes, distantes d'environ 500 mètres. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s'est rendu sur les lieux et a félicité le policier qui a réussi à neutraliser le terroriste.