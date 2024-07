Attentat en Judée-Samarie : Un Israélien grièvement blessé près de Kiryat Arba

Un attentat a eu lieu mercredi matin sur la route 60, entre Kiryat Arba et le carrefour de Beit Anoun en Cisjordanie, faisant un blessé grave. Un homme israélien d'environ 50 ans a été la cible d'une attaque combinée par arme à feu et à l'arme blanche. Selon les premiers éléments, un terroriste palestinien est arrivé en voiture sur les lieux et a ouvert le feu sur un véhicule israélien qui était immobilisé sur le bord de la route. Le terroriste aurait tiré environ six coups de feu avant de descendre de son véhicule pour poignarder la victime.

https://x.com/i/web/status/1818498277941117005 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La victime se trouvait dans sa voiture avec sa fille et une autre passagère lorsque leur véhicule est tombé en panne. Aucune des deux jeunes filles n'a été blessée dans l'attaque. Une soldate présente dans la zone a tenté de neutraliser le terroriste, mais celui-ci a réussi à prendre la fuite. Les forces de Tsahal ont immédiatement lancé une opération de recherche et ont mis en place des barrages routiers dans la région pour tenter de l'appréhender.

Les services de secours Magen David Adom (MDA) sont rapidement intervenus sur place. Eli Gartner, un secouriste du MDA, ainsi que les ambulanciers Yaira Vangosh et Netanel Yamin, ont déclaré : "À notre arrivée, nous avons vu un véhicule israélien et, à proximité, un homme d'environ 50 ans conscient. Il souffrait de blessures par arme blanche au haut du corps. Nous lui avons prodigué des soins médicaux vitaux et l'avons évacué vers l'hôpital alors qu'il était pleinement conscient mais dans un état grave." La victime a été transportée à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem pour y recevoir des soins.