Un enfant de 12 ans tué dans une attaque terroriste contre un bus près de Jérusalem

Yehoshua Aharon Tovia Simha, 12 ans, a été mortellement touché mercredi soir lors d'une attaque par balles visant le bus 291 de la compagnie "Kavim" au carrefour d'Al-Khadar dans le Gush Etzion. Une femme d'environ 40 ans a été modérément blessée, tandis que deux autres passagers, âgés de 55 et 24 ans, ont été légèrement atteints par des tirs et des éclats de verre. Le terroriste, qui aurait tiré depuis un véhicule en mouvement, a réussi à atteindre le bus avec 23 balles avant de prendre la fuite. Des images de la scène montrent des femmes et des enfants fuyant le bus en courant vers les forces de sécurité au checkpoint.

"Malheureusement, après des efforts de réanimation intensifs et prolongés, l'équipe a dû constater le décès de l'enfant qui avait été évacué dans un état critique vers l'unité de traumatologie de l'hôpital Hadassah Ein Kerem", a déclaré l'établissement dans un communiqué. La famille de la jeune victime rentrait à Jérusalem après une fête familiale à Beitar Illit lorsque l'attaque s'est produite.

"Nous sommes arrivés rapidement sur les lieux et avons vu le bus encore occupé par des passagers. Nous avons effectué un examen rapide et identifié un enfant de 12 ans présentant des blessures par balle au haut du corps", ont rapporté Elhai Sofer, paramédic de Magen David Adom, et le secouriste Yaakov Greenwald.

Une vaste chasse à l'homme a été lancée. Les forces de sécurité ont encerclé la ville palestinienne de Bethléem et le village de Husan. Les forces israéliennes, comprenant l'armée, le Shin Bet et la police aux frontières, ont établi un poste de commandement conjoint pour coordonner les recherches.