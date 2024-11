Ben Gvir et Smotrich proposent d'encourager le départ des Palestiniens de Gaza en représailles aux mandats d'arrêt de la CPI

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir ont présenté jeudi soir au cabinet politique et de sécurité, plusieurs propositions en réaction à la décision de la Cour pénale internationale (CPI) d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

Ben Gvir a notamment demandé d'encourager l'émigration des Palestiniens de la bande de Gaza et de suspendre l'aide humanitaire, ou au moins d'avoir un membre de la Knesset pour la superviser. Smotrich a quant à lui réclamé la prise de sanctions contre l'Autorité palestinienne.

Benjamin Netanyahou a réagi hier à la décision de la CPI d'émettre un mandat d'arrêt à son encontre déclarant : "C'est un jour sombre dans l'histoire des nations. La Cour internationale de La Haye, créée pour protéger l'humanité, est aujourd'hui devenue l'ennemie de l'humanité. Ce tribunal partial a décidé d'émettre un mandat d'arrêt contre moi et contre l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, sur la base d'une accusation absurde selon laquelle nous aurions prétendument commis des 'crimes contre l'humanité', alors que la vérité est tout le contraire. C'est une faillite morale qui porte atteinte au droit naturel des démocraties à se défendre contre le terrorisme meurtrier".