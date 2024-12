Crèche palestinienne du Vatican : "Jésus a vécu et est mort comme un juif", écrit Amichai Chikli au pape

Le ministre israélien des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, Amichai Chikli, a accusé le pape François de perpétuer une "dangereuse tradition" à l'encontre d'Israël et de déformer l'histoire, dans une lettre très ferme envoyée jeudi au chef de l'église catholique.

Les critiques de Chikli portent sur deux actions récentes du Vatican : les commentaires du pape suggérant que les allégations de génocide à Gaza "devraient faire l'objet d'une enquête approfondie" et une crèche représentant Jésus enveloppé dans un keffieh, symbole du nationalisme palestinien.

"Il y a deux semaines, vous avez participé à une exposition qui fait écho au récit palestinien, en présentant Jésus comme un Arabe palestinien", a écrit Amichai Chikli. "S'il s'était agi d'une affaire ponctuelle, je n'aurais pas écrit. Cependant, dans une expression plus sévère, vous avez récemment insinué que l'État d'Israël 'pourrait' commettre un génocide à Gaza". "En tant que nation qui a perdu six millions de ses fils et de ses filles dans l'Holocauste, nous sommes particulièrement sensibles à la banalisation du terme 'génocide', une banalisation qui se rapproche dangereusement du déni de l'Holocauste", a-t-il souligné..

Le 7 décembre, une crèche réalisée par des Palestiniens et représentant l'enfant Jésus enveloppé dans un keffieh a été dévoilée sur la place Saint-Pierre dans le cadre de l'exposition de Noël du Vatican. Le ministre israélien a également condamné cette scène de la nativité comme un exemple de distorsion historique, le reliant à des efforts plus larges visant à saper les liens historiques juifs. "C'est un fait que Jésus est né d'une mère juive, qu'il a vécu en tant que juif et qu'il est mort en tant que juif », a déclaré M. Chikli. "Il n'y a pas d'autre moyen de comprendre cette décision que comme l'adoption délibérée du récit palestinien".

"Nous savons que vous êtes un ami proche du peuple juif", a toutefois tempéré Amichai Chikli, tout en soulignant l'importance de rejeter les fausses allégations contre Israël. "Vos conseils, vos actions et votre leadership ont une influence considérable dans le monde entier". "Nous vous demandons de défendre la vérité", conclut la lettre.